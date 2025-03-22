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Отбор на ЧМ-2026. Чехия – Фарерские острова 2:1. Патрик Шик спасает честь своей команды
Чехи доминировали на поле, но пропустили в конце матча. Однако дубль Шика помог избежать потери очков и вырвать победу на последних минутах
Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Чехии начала с активного прессинга сразу же после свистка главного арбитра. При поддержке своих болельщиков команда забрала мяч под свой контроль и постепенно подбиралась к воротам соперника. Ближе к 6-й минуте оборона Фарерских островов не выдержала и дала возможность пробить. Полузащитник грамотно открылся после точной передачи и оставил защитников оппонента за своей спиной. После чего сильным и точным ударом отправил мяч в сторону ворот соперника, но голкипер был на месте и отбил мяч.
Уже на 13-й минуте сборная Чехии могла поплатиться за ошибку в обороне. Два защитника не разобрались кто будет первый на мяче и пропустили передачу. Нападающий вырвался вперед и оказался один около штрафной площади. Мощным ударом он попытался пробить голкипера, но тот грамотно прочитал эпизод и в падении отразил мяч. На подбирании никого не оказалось, и сборная Чехии чудом спаслась в этом эпизоде.
На 24-й минуте сборная Чехии заработала свой третий угловой, после которого и был открыт счет в матче. Это была заготовка от хозяев, но с первой подачи она не сработала и мяч был выбит защитником Фарерских остров из штрафной площади. Атака перешла на противоположный фланг, с которого последовал навес и Шик оказался первее на мяче и отправил его в ворота оппонента.
Вторая половина первого тайма прошла в той же активности, что и старт матча. Сборная Чехии без остановки наседала на ворота Фарерских островов. Хозяева владели мячом порядка 80%, а также нанесли более 10 ударов по воротам соперника. Гости были просто бессильны против оппонента, который явно превосходил их в классе не только на бумаге, но и на футбольном поле.
На 62-й минуте хозяева снова изменили счет на табло. Атака набирала обороты с центра поля и резко перешла на правый фланг, с которого и последовала передача в штрафную площадь. Крейчик оказался за спинами защитников на дальней штанге. Мяч после перевода партнера оказался у него в ногах, и он расстрелял голкипера с близкого расстояния. Но сразу же главный арбитр получил информацию о том, что там было положение вне игры. После просмотра VAR гол был отменен.
Сумасшедшая развязка матча случилась на последних минутах. Фарерские острова заработали важнейший угловой на 83-й минуте, после подачи которого сумели сравнять счет. Соучек не удержал оппонента, который прыгнул выше и перевел мяч головой в сетку ворот. Казалось бы, оставалось совсем мало времени, но чехам понадобилось всего 2 минуты, чтобы сравнять счет. И снова подача с фланга и удар головой. В этот раз забил Шик и оформил дубль в сегодняшнем матче. Данный гол принес победу сборной Чехии, хотя некоторые фанаты уже стали покидать поле, после счета 1:1, забитый мяч их команды вернул их на поле.
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