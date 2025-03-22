Отбор на ЧМ-2026. Уэльс – Казахстан 3:1. Гостям не помогла даже отставка российского тренера

Встреча между Уэльсом и Казахстаном, на первый взгляд, не должна была бы стать матчем, который привлечет внимание фанатов. Главная причина - отсутствие интриги перед этим поединком. Хозяева считаются одними из фаворитов группы, идут на серии из шести матчей без поражений, не так давно выиграли свой квартет в Лиге Наций, а на большинстве позиций в составе британцев играют представители лучших лиг Европы.

В соперниках у "драконов" был Казахстан, который находится в откровенно ужасной форме после отставки российского тренера Черчесова. Этот "специалист" за время своей работы успел не только проиграть пять матчей с общим счетом "0:15", но и несколько раз пренебрежительно высказывался о казахском языке и культуре. Само собой, его судьба на посту главного тренера команды была предрешена.

Учитывая такой расклад сил, конечно, что мы в нашем анонсе вели хозяев очевидными фаворитами и прогнозировали им легкую и уверенную победу. Однако на пути этому предположению едва не стала безумная самоотверженность казахских футболистов.

Игра началась с тотального контроля от британской сборной. Уэльс не давал гостям дышать в течение всего первого тайма (28 процентов владения мячом). Такой игровой рисунок быстро принес свои плоды - Дэниел Джеймс открыл счет уже на девятой минуте, откликнувшись на классную передачу от еще одного игрока из АПЛ Бена Дэвиса.

Быстрое взятие ворот не изменило ничего в планах хозяев поля. Они так же долго держали у себя мяч, который быстро возвращали после потерь, и продолжали нависать большими силами над воротами оппонентов. Однако казахи оборонялись очень самоотверженно, навязывая максимум возможной борьбы, блокируя большинство ударов и стараясь защищаться очень плотно.

Однако это массированное нашествие не только не помогло Уэльсу увеличить свое преимущество, но и повлияло на снижение концентрации. Особенно это касается Коннора Робертса, который на 30 минуте привез максимально не обязательный пенальти, сыграв рукой в своей штрафной.

Казахстан, всего несколько раз за тайм переходивший на чужую половину, неожиданно получил идеальный шанс, чтобы сравнять счет до перерыва. Таким подарком судьбы сполна воспользовался Асхат Тагиберген - "1:1".

Вот так команды ушли на перерывы при ничейном счете, который никак не вытекал из логики того, что мы увидели за первые 45 минут. Но сказать, что гости этого не заслужили тоже неправильно, ведь они, без преувеличения, выстрадали эту ничью в первом тайме.

К сожалению для казахских фанатов, британцы восстановили свое преимущество уже через две минуты после начала второй половины матча. И снова на передний план вышел центральный защитник Бен Дэвис. На этот раз он уже не ассистировал, а забил сам - выиграл воздух после подачи с углового.

Далее мы увидели ту же картину: хозяева нагнетают и нависают над воротами гостей, которые терпеливо ждут хоть какой-то возможности или намека на момент. Однако во второй раз они так и не дождались ни одного шанса, чтобы сравнять счет. Высший класс футболистов все же сыграл ключевое значение. Британцы сделали выводы и уверенно довели дело до своей победы, попутно забив третий гол в дополнительное время. Отличиться удалось Рабби Матондо.

Три очка в стартовом матче - хороший знак для подопечных Беллами. Они в этой группе, вероятно, без проблем смогут опередить Лихтенштейн, Северную Македонию и Казахстан, но, чтобы навязать бельгийцам борьбу за первую строчку, терять очки нельзя совсем.

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Отбор на ЧМ-2026, 1-й тур

Стадион: "Кардифф Сити" (Кардифф)

Главный судья: Донатас Румшас (Литва)

Уэльс – Казахстан 3:1

Голы: Джеймс, 9, Девис, 47, Матондо, 90+1 – Тагыберген, 32 (п)

Уэльс: Карл Дарлоу, Неко Уильямс, Бен Девис, Джо Родон, Коннор Робертс, Томас Сорба, Джош Шиен, Бреннан Джонсон (Харрис, 62), Девид Брукс (Дж. Джеймс, 62), Дениэл Джеймс (Матондо, 86), Лиам Каллен

Казахстан: Александр Заруцкий, Еркин Тапалов, Марат Быстров, Александр Марочкин, Нурали Алип, Ян Вороговский, Ислам Чесноков (Кенжебек, 88), Асхат Тагыберген, Серикзан Мужиков (Жуков, 62), Максим Самородов (Сатпаев, 75), Айбар Жаксылыков (Аймбетов, 75)