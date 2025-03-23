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Гол+пас защитника помогли одержать победу. Уэльс – Казахстан 3:1. Обзор матча
Драконы начинают отбор на положительной ноте
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Хозяева забили быстрый мяч, но еще до перерыва пропустили с пенальти. Во втором тайме нападающий "Нанта" Томас Сорба отдал 2 ассиста и подопечные Беллами обеспечили комфортное преимущество.
25 марта валлийцы будут играть в Скопье против Северной Македонии, также стартовавшей с победы. "Ястребы" поедут в Лихтенштейн, у которого пока также 0 очков.
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Смотрите обзор матча 1 тура квалификации ЧМ (Европа)
Кардифф. Кардифф Сити
Голы: Джеймс, 9, Дэвис, 47, Матондо, 90+1 – Тагиберген, 32 (п)
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