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Фаворит едва не упустил победу в конце встречи. Чехия – Фарерские острова 2:1. Обзор матча
Тяжелая виктория хозяев
Фото - ČTK / Šimánek Vít
Подопечные Гашека открыли счет на экваторе первого тайма. Долгое время "народная команда" не могла развить успех, а отмененный офсайдный гол Ладислава Крейчи после перерыва лишь усугубил ситуацию. Нападающий Адриан Юстинуссен вышел на поле на 79-й минуте и вскоре отдал ассист. Впрочем, "красно-сине-белые" не отстояли ничью – Патрик Шик забил второй раз.
25 марта "локомотив" посетит Гибралтар, а сборная автономной области будет играть в гостях с Черногорией.
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Смотрите обзор матча 1 тура квалификации ЧМ (Европа)
Градец-Кралове. Malsovicka arena, 8 978 зрителей
Голы: Шик, 25, 85 – Ватнгамар, 83
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