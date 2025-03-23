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Фаворит едва не упустил победу в конце встречи. Чехия – Фарерские острова 2:1. Обзор матча

Чемпионат мира FIFA

Тяжелая виктория хозяев

Фаворит едва не упустил победу в конце встречи. Чехия – Фарерские острова 2:1. Обзор матча

Фото - ČTK / Šimánek Vít

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Подопечные Гашека открыли счет на экваторе первого тайма. Долгое время "народная команда" не могла развить успех, а отмененный офсайдный гол Ладислава Крейчи после перерыва лишь усугубил ситуацию. Нападающий Адриан Юстинуссен вышел на поле на 79-й минуте и вскоре отдал ассист. Впрочем, "красно-сине-белые" не отстояли ничью – Патрик Шик забил второй раз.

25 марта "локомотив" посетит Гибралтар, а сборная автономной области будет играть в гостях с Черногорией.

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Смотрите обзор матча 1 тура квалификации ЧМ (Европа)

Градец-Кралове. Malsovicka arena, 8 978 зрителей

Чехия – Фарерские острова 2:1

Голы: Шик, 25, 85 – Ватнгамар, 83

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Сборная Фарерских островов Национальная сборная Чехии
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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