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Автогол и удаление. Израиль - Эстония 2:1. Видеообзор матча
Волевая победа "сине-белых"
REUTERS/Bernadett Szabo
Сборная Израиля минимально обыграла Эстонию в отборе на чемпионат мира-2026.
В первом тайме команды обменялись по одному забитому мячу, а во второй половине встречи победу хозяевам принес Эли Даса.
В конце поединка эстонцы также остались в меньшинстве после удаления Маркуса Соометса.
Квалификация ЧМ
22.03.2025. Стадион Надьердей (Дебрецен)
Израиль - Эстония 2:1
Голы: Хейн (аг) 23, Даса 75 - Паскочи 10
Удаление: Соометс 87
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