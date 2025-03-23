Автогол и удаление. Израиль - Эстония 2:1. Видеообзор матча

Сборная Израиля минимально обыграла Эстонию в отборе на чемпионат мира-2026.

В первом тайме команды обменялись по одному забитому мячу, а во второй половине встречи победу хозяевам принес Эли Даса.

В конце поединка эстонцы также остались в меньшинстве после удаления Маркуса Соометса.

Квалификация ЧМ

22.03.2025. Стадион Надьердей (Дебрецен)

Израиль - Эстония 2:1

Голы: Хейн (аг) 23, Даса 75 - Паскочи 10

Удаление: Соометс 87