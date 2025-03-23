  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Литва - Финляндия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЧМ-2026
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Литва - Финляндия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

Матч пройдет в понедельник, 24 марта

Литва - Финляндия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Валентина Чорноштан Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Финляндии собирается закрепить свой успешный старт в квалификации чемпионата мира. В понедельник финны проведут вторую игру в группе G против Литвы.

Favbet
3.55
3.15
2.17
Узнать больше

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в понедельник, 24 марта.

Квалификация ЧМ 2026
24.03.2025. Стадион имени С. Дарюса и С. Гиренаса

Литва - Финляндия, 19:00

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция. Литва - Финляндия
Смотреть трансляцию

Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 1.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также просмотреть обзор опасных моментов.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Босния и Герцеговина - Кипр: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЧМ 2026
yellow-arrow
Польша - Мальта: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЧМ 2026
yellow-arrow
Сан-Марино – Румыния. Анонс и прогноз матча отборочного турнира чемпионата мира на 24.03.2025
Литва Финляндия Где смотреть футбол Чемпионат мира 2026
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости