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Литва - Финляндия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЧМ-2026
Матч пройдет в понедельник, 24 марта
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Финляндии собирается закрепить свой успешный старт в квалификации чемпионата мира. В понедельник финны проведут вторую игру в группе G против Литвы.
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в понедельник, 24 марта.
Квалификация ЧМ 2026
24.03.2025. Стадион имени С. Дарюса и С. Гиренаса
Литва - Финляндия, 19:00
Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 1.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также просмотреть обзор опасных моментов.
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