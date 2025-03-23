Литва - Финляндия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЧМ-2026

Сборная Финляндии собирается закрепить свой успешный старт в квалификации чемпионата мира. В понедельник финны проведут вторую игру в группе G против Литвы.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в понедельник, 24 марта.

Квалификация ЧМ 2026

24.03.2025. Стадион имени С. Дарюса и С. Гиренаса

Литва - Финляндия, 19:00

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