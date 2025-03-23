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Польша - Мальта: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЧМ 2026

Чемпионат мира FIFA

Матч пройдет в понедельник, 24 марта

Польша - Мальта: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЧМ 2026

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Валентина Чорноштан Автор UA-Футбол
Новина українською

Польша в понедельник примет команду из группы G - Мальту. В своей предпоследней игре подопечные Михала Пробижа победили Литву со счетом 1:0. С каким счетом завершится матч с Мальтой, узнаем завтра вечером.

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Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в понедельник, 24 марта.

Квалификация ЧМ-2026
24.03.2025. Стадион Национальный

Польша - Мальта, 21:45

Трансляция матча
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Трансляция: Польша - Мальта
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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 2.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также просмотреть обзор опасных моментов.

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