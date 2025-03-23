Польша - Мальта: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЧМ 2026

Польша в понедельник примет команду из группы G - Мальту. В своей предпоследней игре подопечные Михала Пробижа победили Литву со счетом 1:0. С каким счетом завершится матч с Мальтой, узнаем завтра вечером.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в понедельник, 24 марта.

Квалификация ЧМ-2026

24.03.2025. Стадион Национальный

Польша - Мальта, 21:45

Трансляция матча В эфире Трансляция: Польша - Мальта Смотреть трансляцию

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