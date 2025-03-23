Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Польша - Мальта: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЧМ 2026
Матч пройдет в понедельник, 24 марта
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Польша в понедельник примет команду из группы G - Мальту. В своей предпоследней игре подопечные Михала Пробижа победили Литву со счетом 1:0. С каким счетом завершится матч с Мальтой, узнаем завтра вечером.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в понедельник, 24 марта.
Квалификация ЧМ-2026
24.03.2025. Стадион Национальный
Польша - Мальта, 21:45
Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 2.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также просмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Выдающаяся победа, несмотря на бледный первый тайм и неудачное кадровое решение Реброва. Как Украина перевернула матч с Бельгией
- Как не разбазарить преимущество. Некоторые игроки Украины могут не потянуть ответный матч с Бельгией
- Бельгийский журналист понял, почему ПСЖ хочет подписать футболиста сборной Украины
- Уругвай – Аргентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации к ЧМ-2026
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО