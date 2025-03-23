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Сан-Марино - Румыния. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Квалификации ЧМ

Чемпионат мира FIFA

Команды пока без очков

Сан-Марино - Румыния. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Квалификации ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во втором туре Квалификации к Чемпионату мира сыграют между собой сборные Сан-Марино и Румынии. Обе комады еще не зарабатывали очков в своей группе Н.

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Матч состоится в понедельник, 24-го марта. Начало - в 21:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.

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Трансляція матчу Сан-Марино — Румунія
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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