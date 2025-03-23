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Сан-Марино - Румыния. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Квалификации ЧМ
Команды пока без очков
Getty Images/Global Images Ukraine
Во втором туре Квалификации к Чемпионату мира сыграют между собой сборные Сан-Марино и Румынии. Обе комады еще не зарабатывали очков в своей группе Н.
Матч состоится в понедельник, 24-го марта. Начало - в 21:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.
Трансляція матчу Сан-Марино — РумуніяСмотреть трансляцию
Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью матч-центра UA-Футбол.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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