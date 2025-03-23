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Албания – Андорра. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
Матч начнётся 24 марта в 21:45 по киевскому времени
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Встречаются команды, проигравшие свои первые матчи. Сборная Албании уступила Англии в дебютном матче Томаса Тухеля. Сборная Андорры минимально уступила Латвии.
Одна из команд может набрать первые очки. Или обе – всё зависит от хода матча.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в понедельник 24 марта.
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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