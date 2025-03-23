  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Албания – Андорра. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Албания – Андорра. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Матч начнётся 24 марта в 21:45 по киевскому времени

Албания – Андорра. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

instagram.com/FSHForg

Новина українською

Встречаются команды, проигравшие свои первые матчи. Сборная Албании уступила Англии в дебютном матче Томаса Тухеля. Сборная Андорры минимально уступила Латвии.

Одна из команд может набрать первые очки. Или обе – всё зависит от хода матча.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в понедельник 24 марта.

Favbet
1.21
6.30
14.00
Узнать больше

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 5

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Албания - Андорра
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Сан-Марино - Румыния. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Квалификации ЧМ
yellow-arrow
Босния и Герцеговина - Кипр: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЧМ 2026
yellow-arrow
Польша - Мальта: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЧМ 2026
Албания Андорра Где смотреть футбол отбор на ЧМ-2026
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости