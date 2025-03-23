Албания – Андорра. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Встречаются команды, проигравшие свои первые матчи. Сборная Албании уступила Англии в дебютном матче Томаса Тухеля. Сборная Андорры минимально уступила Латвии.

Одна из команд может набрать первые очки. Или обе – всё зависит от хода матча.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в понедельник 24 марта.

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