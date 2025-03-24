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Определился соперник сборной Украины в квалификационной группе ЧМ-2026 из первой корзины
Были даже экстратаймы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Определился соперник сборной Украины в квалификационной группе ЧМ-2026 из первой корзины.
По результатам двух матчей, соперником сборной Украины стала Франция.
Первый матч Франция проиграла 0:2. В ответном матче забили Олисе и Дембеле и перевели игру в овертайм.
В экстратаймах команды голов не забивали. В серии пенальти сильнее оказалась Франция
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Группа D, в которой Украина будет проходить квалификацию к Чемпионату Мира 2026
Франция
Украина
Исландия
Азербайджан
Расписание матчей
05.09 Украина – Франция
09.09 Азербайджан – Украина
10.10 Исландия – Украина
13.10 Украина – Азербайджан
13.11 Франция – Украина
16.11 Украина - Исландия
Напомним, последний раз сборная Украины встречалась со сборной Франции 4 сентября 2021 года. Тогда в домашнем матче национальная команда сыграла вничью 1:1.
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