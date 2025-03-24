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Определился соперник сборной Украины в квалификационной группе ЧМ-2026 из первой корзины

Чемпионат мира FIFA
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Были даже экстратаймы

Определился соперник сборной Украины в квалификационной группе ЧМ-2026 из первой корзины

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Определился соперник сборной Украины в квалификационной группе ЧМ-2026 из первой корзины.

По результатам двух матчей, соперником сборной Украины стала Франция.

Первый матч Франция проиграла 0:2. В ответном матче забили Олисе и Дембеле и перевели игру в овертайм.

В экстратаймах команды голов не забивали. В серии пенальти сильнее оказалась Франция

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Группа D, в которой Украина будет проходить квалификацию к Чемпионату Мира 2026

Франция

Украина

Исландия

Азербайджан

Расписание матчей

05.09 Украина – Франция

09.09 Азербайджан – Украина

10.10 Исландия – Украина

13.10 Украина – Азербайджан

13.11 Франция – Украина

16.11 Украина - Исландия

Напомним, последний раз сборная Украины встречалась со сборной Франции 4 сентября 2021 года. Тогда в домашнем матче национальная команда сыграла вничью 1:1.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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