Стало известно расписание матчей сборной Украины в отборе к ЧМ-2026

Стало известно расписание матчей отбора сборной Украины к ЧМ-2026.

Украина начнет свой путь 5 сентября в домашнем поединке со сборной Франции, а закончит домашним поединком против сборной Исландии.

Сборная, которая займет первое место в группе, проходит на ЧМ-2026 напрямую. Вторые места сыграют плей-офф.

Расписание матчей сборной

05.09 Украина - Франция

09.09 Азербайджан - Украина

10.10 Исландия - Украина

13.10 Украина - Азербайджан

13.11 Франция - Украина

16.11 Украина - Исландия

Напомним, что сборная Франции победила Хорватию в 1/4 финала Лиги Наций и попала в нашу группу.