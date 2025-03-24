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Стало известно расписание матчей сборной Украины в отборе к ЧМ-2026
Сборную ждут шесть ответственных матчей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Стало известно расписание матчей отбора сборной Украины к ЧМ-2026.
Украина начнет свой путь 5 сентября в домашнем поединке со сборной Франции, а закончит домашним поединком против сборной Исландии.
Сборная, которая займет первое место в группе, проходит на ЧМ-2026 напрямую. Вторые места сыграют плей-офф.
Расписание матчей сборной
05.09 Украина - Франция
09.09 Азербайджан - Украина
10.10 Исландия - Украина
13.10 Украина - Азербайджан
13.11 Франция - Украина
16.11 Украина - Исландия
Напомним, что сборная Франции победила Хорватию в 1/4 финала Лиги Наций и попала в нашу группу.
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