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Стало известно расписание матчей сборной Украины в отборе к ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA
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Сборную ждут шесть ответственных матчей

Стало известно расписание матчей сборной Украины в отборе к ЧМ-2026

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стало известно расписание матчей отбора сборной Украины к ЧМ-2026.

Украина начнет свой путь 5 сентября в домашнем поединке со сборной Франции, а закончит домашним поединком против сборной Исландии.

Сборная, которая займет первое место в группе, проходит на ЧМ-2026 напрямую. Вторые места сыграют плей-офф.

Расписание матчей сборной

05.09 Украина - Франция

09.09 Азербайджан - Украина

10.10 Исландия - Украина

13.10 Украина - Азербайджан

13.11 Франция - Украина

16.11 Украина - Исландия

Напомним, что сборная Франции победила Хорватию в 1/4 финала Лиги Наций и попала в нашу группу.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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