Англия - Латвия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

После победы в первом матче квалификационной группы отбора на чемпионат мира 2026 года сборная Англии проведет еще один поединок на "Уэмбли" под руководством Томаса Тухеля. В понедельник они впервые будут принимать на своем поле национальную команду Латвии.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч начнется в 21:45 по киевскому времени в понедельник, 24-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Англія - Латвія Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.