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Англия - Латвия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
Англия - Латвия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.03.25 ⋊ Отбор на ЧМ-2026 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После победы в первом матче квалификационной группы отбора на чемпионат мира 2026 года сборная Англии проведет еще один поединок на "Уэмбли" под руководством Томаса Тухеля. В понедельник они впервые будут принимать на своем поле национальную команду Латвии.
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Матч начнется в 21:45 по киевскому времени в понедельник, 24-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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