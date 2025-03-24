Англия - Латвия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

После победы в первом матче квалификационной группы отбора на чемпионат мира 2026 года сборная Англии проведет еще один поединок на "Уэмбли". В этот понедельник они впервые будут принимать на своем поле национальную команду Латвии.

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Квалификация на ЧМ-2026. Группа K. 2-й тур

24 марта. 21:45. Лондон. "Уэмбли"

Англия — Латвия

Главный арбитр: Орель Гринфельд (Израиль)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1