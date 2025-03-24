Литва – Финляндия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации к ЧМ-2026

Сборная Финляндии приедет в гости к Литве, где попытается закрепить свой успешный старт в квалификации чемпионата мира 2026. Хозяева же свой первый матч отбора поиграли Польше (0:1).

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Матч второго тура группы G квалификации ЧМ-2026 состоится в понедельник, 24-го марта 2025-го года, в 19:00 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Литва – Фінляндія Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.