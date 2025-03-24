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Литва – Финляндия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации к ЧМ-2026
Литва – Финляндия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.03.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Финляндии приедет в гости к Литве, где попытается закрепить свой успешный старт в квалификации чемпионата мира 2026. Хозяева же свой первый матч отбора поиграли Польше (0:1).
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Матч второго тура группы G квалификации ЧМ-2026 состоится в понедельник, 24-го марта 2025-го года, в 19:00 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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