Албания – Андорра. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Сборная Албании сыграет на своем поле с Андоррой в рамках второго тура отборочного цикла к чемпионату мира-2026.

Команды проиграли свои первые матчи: албанцы уступили Англии (0:2), а андоррцы - Латвии (0:1).

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, Футбол 5.

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Квалификация на ЧМ-2026. Группа K. 2-й тур

24 марта. Тирана. "Arena Kombëtare"

Албания 21:45 Андорра

Трансляция - MEGOGO Футбол 5