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Албания – Андорра. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Албания – Андорра: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.03.2025 ⋊Отбор на ЧМ-2026 на UA-Футбол

Албания – Андорра. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Албании сыграет на своем поле с Андоррой в рамках второго тура отборочного цикла к чемпионату мира-2026.

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Команды проиграли свои первые матчи: албанцы уступили Англии (0:2), а андоррцы - Латвии (0:1).

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, Футбол 5.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Квалификация на ЧМ-2026. Группа K. 2-й тур
24 марта. Тирана. "Arena Kombëtare"
Албания 21:45 Андорра
Трансляция - MEGOGO Футбол 5

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Трансляция матча Албания – Андорра
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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