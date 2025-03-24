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Албания – Андорра. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
Албания – Андорра: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.03.2025 ⋊Отбор на ЧМ-2026 на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Албании сыграет на своем поле с Андоррой в рамках второго тура отборочного цикла к чемпионату мира-2026.
Команды проиграли свои первые матчи: албанцы уступили Англии (0:2), а андоррцы - Латвии (0:1).
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, Футбол 5.
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Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Квалификация на ЧМ-2026. Группа K. 2-й тур
24 марта. Тирана. "Arena Kombëtare"
Албания 21:45 Андорра
Трансляция - MEGOGO Футбол 5
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