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Известно, какая страна квалифицировалась второй на ЧМ-2026
Это случилось в третий раз в их истории
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Национальная сборная Новой Зеландии стала вторым участником, который отобрался на чемпионат мира 2026 года.
В финальном матче квалификации на мундиаль в зоне "Океания" (ОФК) новозеландцы обыграли сборную Новой Каледонии со счетом 3:0, забив все голы в ворота соперников во втором тайме. Финалист отбора попадет в межконтинентальные стыковые матчи. В плей-офф будут участвовать по одной команде от каждой конфедерации, за исключением УЕФА.
Новая Зеландия сыграет на чемпионате мира впервые с 2010 года. В целом для них это будет уже третий мундиаль.
WE’RE GOING TO THE 2026 FIFA WORLD CUP! ???????????? pic.twitter.com/YWv5thkR5V— New Zealand Football ???????? (@NZ_Football) March 24, 2025
Ранее на мундиаль досрочно квалифицировалась национальная сборная Японии.
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Напомним, что чемпионат мира 2026 года состоится сразу в трех странах: Канаде, Мексике и США.
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