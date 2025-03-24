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Известно, какая страна квалифицировалась второй на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Это случилось в третий раз в их истории

Известно, какая страна квалифицировалась второй на ЧМ-2026

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Национальная сборная Новой Зеландии стала вторым участником, который отобрался на чемпионат мира 2026 года.

В финальном матче квалификации на мундиаль в зоне "Океания" (ОФК) новозеландцы обыграли сборную Новой Каледонии со счетом 3:0, забив все голы в ворота соперников во втором тайме. Финалист отбора попадет в межконтинентальные стыковые матчи. В плей-офф будут участвовать по одной команде от каждой конфедерации, за исключением УЕФА.

Новая Зеландия сыграет на чемпионате мира впервые с 2010 года. В целом для них это будет уже третий мундиаль.

Ранее на мундиаль досрочно квалифицировалась национальная сборная Японии.

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Напомним, что чемпионат мира 2026 года состоится сразу в трех странах: Канаде, Мексике и США.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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