Известно, какая страна квалифицировалась второй на ЧМ-2026

Национальная сборная Новой Зеландии стала вторым участником, который отобрался на чемпионат мира 2026 года.

В финальном матче квалификации на мундиаль в зоне "Океания" (ОФК) новозеландцы обыграли сборную Новой Каледонии со счетом 3:0, забив все голы в ворота соперников во втором тайме. Финалист отбора попадет в межконтинентальные стыковые матчи. В плей-офф будут участвовать по одной команде от каждой конфедерации, за исключением УЕФА.

Новая Зеландия сыграет на чемпионате мира впервые с 2010 года. В целом для них это будет уже третий мундиаль.

WE’RE GOING TO THE 2026 FIFA WORLD CUP! ???????????? pic.twitter.com/YWv5thkR5V