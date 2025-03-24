  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Польша – Мальта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации к ЧМ-2026
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Польша – Мальта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации к ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Польша – Мальта: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.03.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол

Польша – Мальта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации к ЧМ-2026

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Польши будет принимать в Варшаве национальную команду Мальты и попытается закрепить свой успешный старт в квалификации Чемпионата мира-2026. Гости же свой первый матч отбора поиграли Финляндии (0:1).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч второго тура группы G квалификации ЧМ-2026 состоится в понедельник, 24-го марта 2025-го года, в 21:45 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.

Favbet
1.24
6.50
12.50
Узнать больше

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Польща – Мальта
Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Босния и Герцеговина - Кипр: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЧМ 2026
yellow-arrow
Известно, какая страна квалифицировалась второй на ЧМ-2026
yellow-arrow
Албания – Андорра. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
Мальта Польша Чемпионат Мира смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости