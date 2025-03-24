Босния и Герцеговина - Кипр: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЧМ 2026

Во втором туре квалификационного раунда на чемпионат мира-2026 Босния и Герцеговина примет Кипр. Обе команды на этом этапе стартовали с побед. Боснийцы умудрились на выезде обыграть Румынию Мирчи Луческу (1:0), а киприоты довольно уверенно расправились со скромным Сан-Марино (2:0).

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени в понедельник, 24-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 3.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Боснія та Герцеговина - Кіпр Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции UA-Футбол.