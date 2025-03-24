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Босния и Герцеговина - Кипр: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЧМ 2026
Босния и Герцеговина - Кипр: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.03.2025 ⋊ квалификации ЧМ 2026 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Во втором туре квалификационного раунда на чемпионат мира-2026 Босния и Герцеговина примет Кипр. Обе команды на этом этапе стартовали с побед. Боснийцы умудрились на выезде обыграть Румынию Мирчи Луческу (1:0), а киприоты довольно уверенно расправились со скромным Сан-Марино (2:0).
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Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени в понедельник, 24-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 3.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции UA-Футбол.
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