  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Босния и Герцеговина - Кипр: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЧМ 2026
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Босния и Герцеговина - Кипр: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЧМ 2026

Чемпионат мира FIFA

Босния и Герцеговина - Кипр: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.03.2025 ⋊ квалификации ЧМ 2026 на UA-Футбол

Босния и Герцеговина - Кипр: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЧМ 2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Во втором туре квалификационного раунда на чемпионат мира-2026 Босния и Герцеговина примет Кипр. Обе команды на этом этапе стартовали с побед. Боснийцы умудрились на выезде обыграть Румынию Мирчи Луческу (1:0), а киприоты довольно уверенно расправились со скромным Сан-Марино (2:0).

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени в понедельник, 24-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 3.

Favbet
1.38
5.10
8.30
Узнать больше

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Боснія та Герцеговина - Кіпр
Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Сан-Марино – Румыния. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации к ЧМ-2026
yellow-arrow
Северная Македония - Уэльс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
yellow-arrow
Известно, какая страна квалифицировалась второй на ЧМ-2026
Босния и Герцеговина Кипр смотреть футбол онлайн отбор на ЧМ-2026
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости