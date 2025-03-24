Северная Македония - Уэльс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Сборные Северной Македонии и Уэльса в первом туре квалификации к чемпионату мира 2026 года выиграли свои стартовые матчи, а теперь сыграют между собой, чтобы определить, кто завершит международную паузу на первом месте в группе.

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Матч начнется в 21:45 по киевскому времени во вторник, 25-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Північна Македонія - Уельс Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.