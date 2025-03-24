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Сан-Марино – Румыния. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации к ЧМ-2026
Сан-Марино – Румыния: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.03.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках матча второго тура квалификации ЧМ-2026 в группе H сойдутся сборные Сан-Марино и Румынии. Обе команды проиграли свои первые матчи отбора, поэтому они попытаются получить очки в очном противостоянии.
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Матч состоится в понедельник, 24-го марта 2025-го года, в 21:45 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 4.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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