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Молдова – Эстония. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
Матч начнётся 25 марта в 19:00 по киевскому времени
Фото: Молдова
Первая официальная встреча этих сборных. 16 лет назад команды провели последний контрольный матч.
Обе команды проиграли матчи первого тура. Молдова разгромно проиграла дома Норвегии, а Эстония упустила победу в матче против Израиля.
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени во вторник 25 марта.
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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