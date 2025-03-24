Израиль - Норвегия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Первая официальная встреча этих сборных. В прошлом туре Норвегия уничтожила на выезде Молдову (5:0), а Израиль с трудом одолел Эстонию (2:1).

Поединок второго тура квалифиционного раунда на чемпионат мира-2026 Израиль - Норвегия пройдет в венгерском Дебрецене. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени, во вторник 25 марта.

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