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Израиль - Норвегия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
Израиль - Норвегия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.03.2025 ⋊ Отбор на ЧМ-2026 на UA-Футбол
Essentially Sports
Первая официальная встреча этих сборных. В прошлом туре Норвегия уничтожила на выезде Молдову (5:0), а Израиль с трудом одолел Эстонию (2:1).
Поединок второго тура квалифиционного раунда на чемпионат мира-2026 Израиль - Норвегия пройдет в венгерском Дебрецене. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени, во вторник 25 марта.
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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 1.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
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