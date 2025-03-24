Черногория – Фарерские острова. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Команды по-разному начали квалификацию к Чемпионату мира-2026. Черногория в волевом стиле обыграла Гибралтар, а вот Фарерские острова уступили Чехии.





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Поединок отбора на ЧМ-2026 Черногория – Фарерские острова состоится во вторник, 25 марта 2025 года, в 21:45. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-5.

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