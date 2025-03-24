Нападающий Реала боится пропустить ЧМ-2026: Это моя мечта

Молодой бразильский нападающий "Реала" Эндрик поделился своими переживаниями относительно участия в чемпионате мира 2026 года.

"Честно говоря, я часто думаю о том, что боюсь не попасть на ЧМ-2026. Я волнуюсь, потому что это моя мечта - быть на чемпионате мира. Об этом даже трудно говорить. Я хочу помочь Бразилии выиграть 6-й ЧМ", - сказал Эндрик.