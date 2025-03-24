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Нападающий Реала боится пропустить ЧМ-2026: Это моя мечта
Эндрик поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Молодой бразильский нападающий "Реала" Эндрик поделился своими переживаниями относительно участия в чемпионате мира 2026 года.
"Честно говоря, я часто думаю о том, что боюсь не попасть на ЧМ-2026. Я волнуюсь, потому что это моя мечта - быть на чемпионате мира. Об этом даже трудно говорить. Я хочу помочь Бразилии выиграть 6-й ЧМ", - сказал Эндрик.
Напомним, что чемпионат мира 2026 года состоится сразу в трех странах: Канаде, Мексике и США.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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