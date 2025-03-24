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Мбаппе: Я хочу выиграть Чемпионат мира-2026

Чемпионат мира FIFA

Килиан мечтает о победе на ЧМ-2026

Мбаппе: Я хочу выиграть Чемпионат мира-2026

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сделал громкое заявление после победы над Хорватией в четвертьфинале Лиги наций.

"Я хочу выиграть Чемпионат мира 2026 года", - сказал Мбаппе в эфире Telefoot.

Напомним, Мбаппе уже имеет в своем активе победу на Чемпионате мира 2018 года, а футболист завоевал серебро на ЧМ 2022 года.

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Франция Килиан Мбаппе
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Источник:
Тelefoot
Опубликовал: Екатерина Власова
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