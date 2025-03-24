Мбаппе: Я хочу выиграть Чемпионат мира-2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сделал громкое заявление после победы над Хорватией в четвертьфинале Лиги наций.

"Я хочу выиграть Чемпионат мира 2026 года", - сказал Мбаппе в эфире Telefoot.

Напомним, Мбаппе уже имеет в своем активе победу на Чемпионате мира 2018 года, а футболист завоевал серебро на ЧМ 2022 года.