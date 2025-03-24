Отбор на ЧМ-2026. Литва – Финляндия 2:2. Одно из разновидностей балтийского дерби завершилось результативной ничьей

Во втором туре группы G сошлись в балтийском дерби Литва и Финляндия. Команды подошли к этой игре в разном настроении. Литва проиграла, хоть и упиралась Польше (0:1). В то время, как Финляндия выиграла у Мальты (1:0). Первые шаги на пути в Америку сделаны, время для следующего шага.

Первый тайм. И довольно таки быстрый гол от гостей! Уже на 3-й минуте Хоканс продемонстрировал дриблинг, зайдя в штрафную и вместо удара, отдал хорошую передачу на Похьянпало. Последовал удар. Мяч срикошетил от Тутишкинаса и полетел мимо вратаря в ворота. Но вовремя сориентировался Милашюс, который вынес мяч с линии ворот. Правда, на беду для хозяев мяч попал к Кайринену, которому уже никто не помешал открыть счёт в матче.

Это явно было не то, чего ожидали литовцы. Излишняя нервозность и прессинг со стороны гостей привели ко второму пропущенному мячу “жёлто-зелёными”. Следовала обычная передача на своей половине поля от Гирдвайниса Кажуколовасу. Но Эдвинас отдавал её очень мягко. И на Кипраса успел налететь Хоканс, который отобрал мяч, убежал один на один к воротам, но промахнулся. Не дал ему хорошо ударить, пытающийся исправит свою ошибку Гирдвайнис, который просто снёс соперника уже в своей штрафной. Закономерная жёлтая карточка плюс назначение пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Похьянпало, и на 17-й минуте Финляндия повела в счёте 2:0. Холодный душ для хозяев.

Но литовцы не размякли, а забрали мяч и стали потихоньку давить на соперника. Пошли удары, в основном издали. А также попытки проникнуть в штрафную быстрыми мелкими пасами. Финны откатились назад, решив поберечь результат до перерыва. Но им это не удалось. На 39-й минуте давление литовцев дало результат. Должников забрал мяч у Лода, начав атаку. Через несколько секунд мяч вновь оказался у семёрки литовцев. И пройдя до линии ворот, тот отдаёт передачу чуть назад, в штрафную. Там стоял совершенно один Кучис, который загоняет мяч в угол ворот. Судьи смотрели момент на ВАРе, забирал ли Должников у Лода мяч с нарушением, но криминала не увидели и гол засчитали.

На последних минутах тайма вдохновлённые хозяева понеслись сравнивать счёт, но до перерыва счёт не изменился.

Второй тайм Финляндия попыталась засушить, как ей это удалось в предыдущем, на Мальте. И до поры, до времени, казалось, что им это удастся. Но тут, как гром среди ясного неба, на 69-й минуте шикарным ударом издали Гинейтис сравнивает счёт!

Более внимательно стали играть команды в последние минуты, уже согласные на ничью, но при случае воспользоваться ошибкой соперника. Таковых не оказалось. Результативная ничья – итог этого матча. Финны упускают победу, а литовцы проявляют характер!

Европейский отбор на ЧМ 2026. Группа G. 2-й тур.

Стадион: “Стадион имени Дарюса и Гиренеса” (Каунас)

Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)

Литва – Финляндия 2:2

Голы: Кучис 39, Гинейтис 69 – Кайринен 4, Похьянпало 17 (с пенальти)

Литва: Гертмонас – Кажуколовас, Уткус (Ремейкис 76), Гирдвайнис – Ширвис, Матулявичюс (Черных 65), Гинейтис, Милашюс – Должников (Голубицкас 46), Ласицкас, Кучис (Рузгис 58)

Финляндия: Градецкий – Алхо, Тенхо (Вяйсянен 46), Иванов, Уронен – Лод (Сухонен 61), Камара (Пелтола 77), Кайринен, – Хоканс, Антман (Пукки 85), Похьянпало (Кельман 61)

Предупреждения: Гирдвайнис 16, Гинейтис 70, Милашюс 73 – Тенхо 42, Иванов 45