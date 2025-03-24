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Отбор на ЧМ-2026. Англия - Латвия 3:0. Вторая победа подряд для Тухеля

Чемпионат мира FIFA

Очередные три очка для "Трех львов" в квалификации на мундиаль

Отбор на ЧМ-2026. Англия - Латвия 3:0. Вторая победа подряд для Тухеля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Новина українською

Квалификация на ЧМ-2026. Группа K. 2-й тур

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Главный судья: Орель Гринфельд (Израиль)

Англия Латвия 3:0

Голы: Джеймс (38), Кейн (68), Эзе (76)

Англия: Пикфорд — Льюис-Скелли (Уокер, 79), Конса, Гехи, Джеймс — Райс (Хендерсон, 79), Беллингем (Фоден, 67) — Рашфорд (Джонс, 79), Роджерс, Боуэн (Эзе, 61) — Кейн

Латвия: Звиедрис — Цыганикс, Балодис (Слиеде, 83), Черномордийс, Юрковскис (Дашкевич, 61), Савалниекс (Ягодинскис, 54) — Икауньекс (Мельникс, 83), Зеленковс, Савельевс, Яунземс — Гутковскис (Шитс, 61)

Предупреждения: Беллингем (42) — Мельникс (85), Шитс (89)

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