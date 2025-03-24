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Отбор на ЧМ-2026. Англия - Латвия 3:0. Вторая победа подряд для Тухеля
Очередные три очка для "Трех львов" в квалификации на мундиаль
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Квалификация на ЧМ-2026. Группа K. 2-й тур
Стадион: "Уэмбли" (Лондон)
Главный судья: Орель Гринфельд (Израиль)
Англия — Латвия 3:0
Голы: Джеймс (38), Кейн (68), Эзе (76)
Англия: Пикфорд — Льюис-Скелли (Уокер, 79), Конса, Гехи, Джеймс — Райс (Хендерсон, 79), Беллингем (Фоден, 67) — Рашфорд (Джонс, 79), Роджерс, Боуэн (Эзе, 61) — Кейн
Латвия: Звиедрис — Цыганикс, Балодис (Слиеде, 83), Черномордийс, Юрковскис (Дашкевич, 61), Савалниекс (Ягодинскис, 54) — Икауньекс (Мельникс, 83), Зеленковс, Савельевс, Яунземс — Гутковскис (Шитс, 61)
Предупреждения: Беллингем (42) — Мельникс (85), Шитс (89)
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