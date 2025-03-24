Отбор на ЧМ-2026. Албания – Андорра 3:0. Доминация хозяев: рекордное владение мячом и уверенная победа

Сборная Албании начал матч агрессивно и сразу же начала высоко прессинговать соперника. Футболисты Андорры ничего не могли с этим поделать и в одной из атак сфолили недалеко от штрафной площади. Аслани пошел исполнять стандартное положение и так как для прямого удара было слишком большое расстояние – решился на подачу. Мяч полетел точно на Манажа, который и перевел его в ближний угол ворот голкипера соперника. Уже на 9-й минуте хозяева изменили счет на табло.

Манажу понадобилось всего навсего 10 минут, для того, чтобы оформить дубль и удвоить преимущество своей команды. Все с того же правого фланга прошел прорыв от сборной Албании, после которого Броя сумел обвести нескольких игроков в штрафной площади и отдать точную передачу на партнера по команде. Манаж оказался первее защитников оппонента и буквально расстрелял голкипера.

Вторая половина тайма мало чем отличалась от первой, так как сборная Андорры все также не могла зацепиться за мяч и владела в районе 21%. Так и не вышло у гостей встречи ударить по воротам албанцам, которые в свою очередь продавливали оборону со всех сторон. Хозяева нанесли 5 ударов по воротам из которых 3 были в створ и этого было достаточно, чтобы забить 2 гола. Сборная Албании уже в первом тайме решила вопрос с победителем встречи, не оставив шансов на камбэк оппоненту.

Учитывая как прошел первый тайм албанцы могли сесть в оборону и спокойно себе доиграть матч без риска травмы основных игроков. Но хозяева не собирались останавливаться на достигнутом. Андорра вышла подавленной и полностью отдала мяч оппоненту. Первая 15-и минутка показала разницу в классе, ведь албанцы владели 94%, что является рекордом, так как до этого они ни разу еще не имели такого статистического показателя.



Матч перестал быть интересным рядовому болельщику футбола, так как у сборной Андорры ничего так и не получилось организовать на половине поля соперника. Стракоша был без работы на протяжении всего матча. К 80-й минуте игры владение мячом сборной Албании возросло аж до 97% и это уже новый рекорд команды, так как еще чучуть и оппонент вообще останется без мяча. Главный тренер команды начал снимать основных игроков, для того, чтобы дать им отдохнуть перед важными встречами на грядущих выходных в их клубах. Но все таки у албанцев получилось забить третий и поставить точку в этом матче.

Чемпионат мира, квалификация

Стадион: "Арена Комбетаре" (Тирана)

Главный судья: Гисхамер С. (Австрия)

Албания — Андорра 3:0

Голы: Манаж (9, 19), Узуни (90+2)

Албания: 4-3-3: Стракоша– Балью, Аети, Джимсити (Кумбулья 68), Алии – Шеху, Асллани, Лачи (Паязити 75) – Ходжа, Манаж, Броя (Узуни 75).

Андорра: 4-5-1: Альварес – Фонт (Лловера 76), Гарсия, Сан-Николас, Сервом (Лопес 86) – Бабот, Ребес (Тейшейра 63), Рубио (Родриго 63), Гарсия, Оливейра – Росас (Куку 64).

Предупреждения: Бабот (3), Куку (81)