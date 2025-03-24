Отбор на ЧМ-2026. Босния и Герцеговина 2:1 Кипр. Балканцы продолжают свою победную серию

Босния и Герцеговина ужасно провела прошлый календарный год. За 2024-й они проиграли 10 матчей из 12, два раза сыграли в ничью и ни разу не одержали победу. Такие результаты, само собой, повлияли и на успешность команды: не выход на Евро и вылет из элитного дивизиона Лиги наций, где пришлось мириться с унизительной разницей мячей - "4:17" (за шесть туров).

Тем не менее, несмотря на такой откровенный моральный и игровой кризис, балканцы сумели собраться. В 2025 году они провели уже две игры в рамках квалификации к следующему Чемпионату Мира, выиграв оба матча. Сначала в "автобусном" стиле была обыграна Румыния, а теперь удалось переиграть и Кипр.

Вероятно, хозяева хорошо знают об известной спортивной поговорке: победную тактику не стоит менять. Именно поэтому боснийцы остро начали поединок с целью забить быстрый гол, закрыться на своей половине и удержать преимущество, периодически выбегая в контратаки. Если такой план сработал несколько дней назад против Румынии, то почему бы ему не сработать и против менее грозного соперника. Так и произошло.

Уже на 22 минуте игрок немецкого "Штутгарта" Эрмедин Демирович вывел хозяев вперед, воспользовавшись своевременной передачей от Хайрадиновича. Казалось, что такой ранний пропущенный гол может стать приговором для Кипра, который считался у букмекеров и экспертов ощутимым аутсайдером перед этой игрой. Но не все так просто!

В нашем анонсе к встрече этих двух сборных мы хоть и пророчили балканцам победу, но отмечали, что гости достаточно хорошо проявили себя в прошлых матчах, если мы говорим именно о создании моментов и атакующей игре. В этом поединке киприоты продолжили показывать нечто подобное. Они мгновенно отреагировали на мяч в свои ворота и бросились отыгрываться большими силами.

Упустив несколько хороших моментов, Кипр все же сумел восстановить паритет на табло. Героем эпизода стал главный нападающий этой сборной Йоанис Питтас, который на клубном уровне выступает за болгарский "ЦСКА".

Пропущенный гол явно не входил в планы боснийцев, поэтому им понадобилось немного времени, чтобы прийти в себя, но они все же удержали ничейный счет до перерыва, хотя киприоты и имели несколько возможностей, чтобы вообще выйти вперед.

К счастью для хозяев, их тренерский штаб сделал правильные выводы. На вторую половину игры вышла совсем другая команда. Босния контролировала мяч, атаковала, прессинговала, давила и просто доминировала на поле во втором тайме. Однако теперь вылезли проблемы с реализацией. Всего один гол при таком ощутимом преимуществе - не очень уверенный результат. Однако даже его хозяевам хватило: героем вечера для местной публики стал Хайрадиновича, который добавил к голевой передаче в первом тайме еще и победный забитый мяч. Кульминацией того, насколько беспомощными выглядели гости после перерыва стало удаление Питтаса на 96 минуте.

Победа позволила хозяевам возглавить турнирную таблицу после двух сыгранных матчей. Конечно, нужно держать в уме, что главный фаворит этой группы Австрия еще не вступила в борьбу, но для боснийцев важно не терять очки именно с командами своего уровня и ниже, чтобы побороться за вторую позицию против румын. Все же, даже после возрождения Боснии, не очень верится, что они смогут опередить австрийцев.

Чемпионат Мира. Квалификация 2-й тур

24.03.2025. "Билино Поле" (Зеница)

Главный судья: Рохит Сагги (Норвегия)

Босния и Герцеговина 2:1 Кипр

Голы: Эрмедин Демирович (22), Харис Хайрадинович (57) — Йоанис Питтас (45+2)

Босния и Герцеговина: Никола Василь, Амар Дедич, Степан Раделич, Адриан Леон Баришич (Катич, 72), Никола Катич, Сеад Коласинац, Харис Хайрадинович (Башич, 88), Беньямин Тахирович (Сарич, 46), Иван Шунич, Армин Гигович (Баздар, 46), Эрмедин Демирович, Арьян Малич (Бурнич, 72)

Кипр: Жоэль Малль, Лоизос Лоизу (Кириакоу, 66), Христос Шелис, Гиоргос Малеккидис (Коррея, 88), Иоаннис Сациас, Иоаннис Кусулос (Ционис, 66), Йоннис Кости (Харалампус, 73), Гриогрис Кастанос, Константинос Лайфис, Андроникос Какулис (Сотириу, 88), Иоаннис Питтас