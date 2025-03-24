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Отбор на ЧМ-2026. Босния и Герцоговина – Кипр 2:1. Непростые три очка для Колашинаца и компании
Пришлось понервничать
Getty Images / Global Images Ukraine
Отбор на ЧМ-2026. Группа К. Второй тур
Босния и Герцоговина — Кипр 2:1
Голы: Демирович (22), Хайрадинович (57) — Питтас (45+2)
(Полноценный отчет о матче ожидайте в ближайшее время)
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