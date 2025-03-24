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Отбор на ЧМ-2026. Босния и Герцоговина – Кипр 2:1. Непростые три очка для Колашинаца и компании

Чемпионат мира FIFA

Пришлось понервничать

Отбор на ЧМ-2026. Босния и Герцоговина – Кипр 2:1. Непростые три очка для Колашинаца и компании

Getty Images / Global Images Ukraine

Евгений Гладун Автор UA-Футбол
Новина українською

Отбор на ЧМ-2026. Группа К. Второй тур

Босния и Герцоговина — Кипр 2:1

Голы: Демирович (22), Хайрадинович (57) — Питтас (45+2)

(Полноценный отчет о матче ожидайте в ближайшее время)

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