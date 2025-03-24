Отбор на ЧМ-2026. Польша – Мальта 2:0. Уверенная победа хозяев

Сборная Польши очень похоже на прошлый матч против литовцев начала поединок. Уже в первые минуты нанесли два удара: после первого мяч полетел выше ворот, а после второго – пролетел возле дальней штанги. Интересно, что сборная Мальты отвечала своими подходами к воротам Скорупского. И даже пытались выходить позиционно из обороны в атаку.

На 20-й минуте поляки отлично выбежали в контратаку: Богуш получил мяч в штрафной, сделал ложный замах, однако и сам замешкался – пришлось отдавать назад. На 27-й хозяева обворовали гостей и вошли в штрафную, Пёнтек прострелил в центр – Свидерский уже в пустые ворота замкнул. 1:0.

Мяч у сборной Польши начал ходить еще лучше. Мальтийцы отвечали индивидуальными действиями нападающих и попытками пробить издалека. Поляки продолжали комбинировать и бить по воротам Бонелло. К концу тайма хозяева увеличили давление – гостям пришлось плотно обороняться и отбиваться. На перерыв команды отправились без изменений в счете.

Второй тайм начался с замен со стороны обеих команд. Игра набрала определенную динамику: игроки быстро проходили центр поля и сразу обостряли. Положительный результат это принесло снова полякам: сбежали в атаку, перед штрафной раскатали и вывели Свидерского на ударную позицию – тот без проблем ударом в дальний угол оформил дубль.

Хозяева уверенно переигрывали мальтийцев. Гости пытались вернуться в игру, оказывали давление на оборону сборной Польши – но те почти без проблем прессинг преодолевали. Бонелло за некоторое время несколько раз спасал свою сборную от разгромного счета. Поляки были настроены решительно: подопечные Пробежа стремительно бежали вперед при каждой возможности.

Мальтийцы отвечали опасными подходами и известными еще с первого тайма дальними ударами. Хозяева медленно доводили поединок в логический финал, спокойно катая и контролируя мяч. Более того, гости на последние минуты остались в меньшинстве: Шуареф влетел прямой ногой в игрока и получил прямую красную карточку. Матч закончился победой поляков.

Отбор на Чемпионат Мира, 2-й тур

Стадион: Народовый (Варшава)

Главный судья: Мортен Крог (Дания)

Польша – Мальта 2:0

Голы: Свидерский (27, 51)

Сборная Польши: 3-5-2, Скорупский – Пёнтковский, Беднарек (Ветеска, 46), Кивёр – Богуш (Слеш, 46), Каминский (Берешинский, 87), Модер, Франковский (Кеш, 66), Шиманский – Пёнтек (6)

Сборная Мальты: 3-5-2, Бонелло – Пепе (Борг, 83), Каррагер, Мускат (Лонарделли, 58) – Камензули, Сатариано (Тума, 58), Теума, Гилломье, Дж. Мбонг (Оверенд, 66) – Пол Мбонг (Нвоко, 46), Шуареф

Предупреждения: Франковский (45+4), Слиш (65) – Мускат (18), Тума (69), Шуареф (74)

Удаление: Шуареф (90+1)