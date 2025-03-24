Отбор на ЧМ-2026. Сан-Марино – Румыния 1:5. Луческу отыгрался на аутсайдере

В рамках 2-го тура отбора на ЧМ-2026 в группе H сборная Румынии на выезде играла с Сан-Марино.

В 1-м туре румыны довольно неожиданно дома проиграли Боснии и Герцеговине, после чего Мирче Луческу в местной прессе изрядно досталось на орехи.

Сегодня же сборная Румынии несколько отыгралась, разгромив соперника, который, впрочем, был явно ниже классом.

Два гола в первом тайме, два гола с пенальти во втором и даже позволили один гол забить хозяевам.

Итоговые 4:1 для Румынии, у которой 3 очка после двух матчей.

Сан-Марино – Румыния 1:5

Голы: Заннони (67) - Чеволи (6, аг.), Попеску (44), Марин (55, пен.), Хаджи (75, пен.), Алибек (90+4)