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Отбор на ЧМ-2026. Сан-Марино – Румыния 1:5. Луческу отыгрался на аутсайдере
Первые очки сборной Румынии в отборе на ЧМ-2026
фото из соцсетей
В рамках 2-го тура отбора на
В 1-м туре румыны довольно неожиданно дома проиграли Боснии и Герцеговине, после чего Мирче Луческу в местной прессе изрядно досталось на орехи.
Сегодня же сборная Румынии несколько отыгралась, разгромив соперника, который, впрочем, был явно ниже классом.
Два гола в первом тайме, два гола с пенальти во втором и даже позволили один гол забить хозяевам.
Итоговые 4:1 для Румынии, у которой 3 очка после двух матчей.
Сан-Марино – Румыния 1:5
Голы: Заннони (67) - Чеволи (6, аг.), Попеску (44), Марин (55, пен.), Хаджи (75, пен.), Алибек (90+4)
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