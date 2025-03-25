Гибралтар – Чехия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Несмотря на победу Чехии против Фарерских островов в первом туре, сама игра выдалась настолько сложной и тягучей, что местная пресса скорее критиковала любимые команду. У них есть шанс все исправить в матче с Гибралтаром. Поэтому нужно брать инициативу в свои руки.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени во вторник, 25 марта.

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35.00 14.50 1.04 Узнать больше

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