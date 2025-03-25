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Гибралтар – Чехия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

Иван Гашек под небольшим давлением после прошлого матча

Гибралтар – Чехия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Несмотря на победу Чехии против Фарерских островов в первом туре, сама игра выдалась настолько сложной и тягучей, что местная пресса скорее критиковала любимые команду. У них есть шанс все исправить в матче с Гибралтаром. Поэтому нужно брать инициативу в свои руки.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени во вторник, 25 марта.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 3.

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Трансляция матча Гибралтар – Чехия
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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