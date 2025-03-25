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Гибралтар – Чехия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
Иван Гашек под небольшим давлением после прошлого матча
Getty Images / Global Images Ukraine
Несмотря на победу Чехии против Фарерских островов в первом туре, сама игра выдалась настолько сложной и тягучей, что местная пресса скорее критиковала любимые команду. У них есть шанс все исправить в матче с Гибралтаром. Поэтому нужно брать инициативу в свои руки.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени во вторник, 25 марта.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 3.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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