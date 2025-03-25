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Гибралтар – Чехия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2026
Опять вся надежда на Патрика Шика?
Getty Images / Global Images Ukraine
Патрик Шик в прошлом матче сборной Чехии стал именно тем героем, который уберег свою сборную от настоящего позора и потери очков в матче с Фарерскими островами. Он оформил дубль и все же позволил чехам победить. Здесь ожидается меньше напряжения. Правда? Ответ на этот вопрос мы получим только вечером.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени во вторник, 25 марта.
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Отбор к ЧМ-2026. Группа L. Второй тур
25 марта. 21:45. Фару. "Эштадиу Алгаваре"
Главный судья: Горациу Фесник (Румыния)
Трансляция: Megogo Football 3
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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