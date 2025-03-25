Северная Македония - Уэльс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Сборные Северной Македонии и Уэльса в первом туре квалификации к чемпионату мира 2026 года выиграли свои стартовые матчи, а теперь сыграют между собой, чтоб определить, кто завершит международную паузу на первом месте в группе.

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Квалификация на ЧМ-2026. Группа J. 2-й тур

25 марта. 21:45. Скопье. "Тоше Проески"

Северная Македония — Уэльс

Главный арбитр: Жером Бризар (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2