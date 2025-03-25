  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Северная Македония - Уэльс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Северная Македония - Уэльс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Северная Македония - Уэльс: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.03.25 ⋊ Отбор на ЧМ-2026 на UA-Футбол

Северная Македония - Уэльс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборные Северной Македонии и Уэльса в первом туре квалификации к чемпионату мира 2026 года выиграли свои стартовые матчи, а теперь сыграют между собой, чтоб определить, кто завершит международную паузу на первом месте в группе.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Favbet
3.05
3.15
2.43
Узнать больше

Квалификация на ЧМ-2026. Группа J. 2-й тур
25 марта. 21:45. Скопье. "Тоше Проески"
Северная Македония — Уэльс
Главный арбитр: Жером Бризар (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Північна Македонія - Уельс
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Хозяева проявили характер. Литва – Финляндия 2:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
А если бы не автогол и 2 пенальти… Сан-Марино – Румыния 1:5. Обзор матча
yellow-arrow
Дубль Свидерского обеспечивает победу орлам. Польша – Мальта 2:0. Обзор матча
Северная Македония Уэльс Чемпионат Мира смотреть футбол онлайн отбор на ЧМ-2026
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости