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Северная Македония - Уэльс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
Северная Македония - Уэльс: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.03.25 ⋊ Отбор на ЧМ-2026 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборные Северной Македонии и Уэльса в первом туре квалификации к чемпионату мира 2026 года выиграли свои стартовые матчи, а теперь сыграют между собой, чтоб определить, кто завершит международную паузу на первом месте в группе.
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Квалификация на ЧМ-2026. Группа J. 2-й тур
25 марта. 21:45. Скопье. "Тоше Проески"
Северная Македония — Уэльс
Главный арбитр: Жером Бризар (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Трансляція матчу Північна Македонія - УельсСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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