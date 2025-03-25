Три льва пока что без потерь в квалификации. Англия – Латвия 3:0. Обзор матча

Подопечные Тухеля разгромили дома балтийскую сборную. До середины второго тайма сохранялся минимальный счет, за короткое время превратившийся в уверенную победу. Последний мяч забил полузащитник "Кристалл Пелэс" Эберечи Эзе. Это его дебютный точный удар в составе национальной команды.

Хозяева возглавляют группу К (6 очков). 7 июня коллектив отправится в Андорру. "11 волков" занимают третье место (3 балла), а в начале лета будут принимать Албанию.

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Смотрите обзор матча 2 тура европейской квалификации ЧМ

Лондон. Стадион Уэмбли, 79 572 зрителя

Англия – Латвия 3:0

Голы: Джеймс, 38, Кейн, 68, Эзе, 76