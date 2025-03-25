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Дубль Свидерского обеспечивает победу орлам. Польша – Мальта 2:0. Обзор матча

Чемпионат мира FIFA

Бело-красные стартуют в квалификации без потерь

Дубль Свидерского обеспечивает победу орлам. Польша – Мальта 2:0. Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Еще в первом тайме хозяева создали много моментов и могли установить разгромный счет. После перерыва игровое преимущество подопечных Пробежа только увеличилось. Всего "орлы" нанесли 28 ударов.

"Бело-красные" набирают 6 очков и возглавляют группу G. 10 июня команда посетит Финляндию. "Иоаниты" проиграли уже второй раз. В начале лета сборная будет принимать Литву.

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Смотрите обзор матча 2 тура европейской квалификации ЧМ

Варшава. PGE Narodowy, 45 872 зрителя

Польша – Мальта 2:0

Голы: Свидерский, 27, 51

Удаление: Шуареф, 90+1 (Мальта)

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Мальта Национальная сборная Польши
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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