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Дубль Свидерского обеспечивает победу орлам. Польша – Мальта 2:0. Обзор матча
Бело-красные стартуют в квалификации без потерь
Getty Images/Global Images Ukraine
Еще в первом тайме хозяева создали много моментов и могли установить разгромный счет. После перерыва игровое преимущество подопечных Пробежа только увеличилось. Всего "орлы" нанесли 28 ударов.
"Бело-красные" набирают 6 очков и возглавляют группу G. 10 июня команда посетит Финляндию. "Иоаниты" проиграли уже второй раз. В начале лета сборная будет принимать Литву.
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Смотрите обзор матча 2 тура европейской квалификации ЧМ
Варшава. PGE Narodowy, 45 872 зрителя
Голы: Свидерский, 27, 51
Удаление: Шуареф, 90+1 (Мальта)
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