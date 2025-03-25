  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. А если бы не автогол и 2 пенальти… Сан-Марино – Румыния 1:5. Обзор матча
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

А если бы не автогол и 2 пенальти… Сан-Марино – Румыния 1:5. Обзор матча

Чемпионат мира FIFA

Не такой простой разгром, как кажется на первый взгляд

А если бы не автогол и 2 пенальти… Сан-Марино – Румыния 1:5. Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Трехцветные" стремились реабилитироваться за поражение в предыдущей встрече, поэтому уже на 6-й минуте открыли счет. "Желтые" нанесли 18 ударов и владели мячом на уровне 75%. Несмотря на существенное преимущество, гости забили из игры всего дважды и второй из этих голов отправили в ворота в конце поединка.

У подопечных Луческу 3 очка в группе Н. 7 июня сборная отправится в Австрию. "Бело-голубые" потерпели второе поражение в отборе. В начале лета "бьянкадзурри" посетят Боснию и Герцеговину.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 2 тура европейской квалификации ЧМ

Серравалле. Стадио Олимпико, 3 556 зрителей

Сан-Марино – Румыния 1:5

Голы: Заннони, 67 – Чеволи, 6 (аг), Попеску, 44, Марин, 55 (п), Хаджи, 75 (п), Алибек, 90+5

По теме
yellow-arrow
Хозяева проявили характер. Литва – Финляндия 2:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Северная Македония - Уэльс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
yellow-arrow
Дубль Свидерского обеспечивает победу орлам. Польша – Мальта 2:0. Обзор матча
Сан-Марино Национальная сборная Румынии
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости