Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
А если бы не автогол и 2 пенальти… Сан-Марино – Румыния 1:5. Обзор матча
Не такой простой разгром, как кажется на первый взгляд
Getty Images/Global Images Ukraine
"Трехцветные" стремились реабилитироваться за поражение в предыдущей встрече, поэтому уже на 6-й минуте открыли счет. "Желтые" нанесли 18 ударов и владели мячом на уровне 75%. Несмотря на существенное преимущество, гости забили из игры всего дважды и второй из этих голов отправили в ворота в конце поединка.
У подопечных Луческу 3 очка в группе Н. 7 июня сборная отправится в Австрию. "Бело-голубые" потерпели второе поражение в отборе. В начале лета "бьянкадзурри" посетят Боснию и Герцеговину.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите обзор матча 2 тура европейской квалификации ЧМ
Серравалле. Стадио Олимпико, 3 556 зрителей
Голы: Заннони, 67 – Чеволи, 6 (аг), Попеску, 44, Марин, 55 (п), Хаджи, 75 (п), Алибек, 90+5
Популярное сейчас
- Ракицкий принял предложение Кучера и возобновит карьеру, - источник
- "Он продолжает тренироваться", - свежие новости о допинг-пробе Мудрика
- Вацко: Степанов из Байера не приехал в сборную Украины U-20 из-за конфликта с тренером
- Стало известно расписание матчей сборной Украины в отборе к ЧМ-2026
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом