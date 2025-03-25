А если бы не автогол и 2 пенальти… Сан-Марино – Румыния 1:5. Обзор матча

"Трехцветные" стремились реабилитироваться за поражение в предыдущей встрече, поэтому уже на 6-й минуте открыли счет. "Желтые" нанесли 18 ударов и владели мячом на уровне 75%. Несмотря на существенное преимущество, гости забили из игры всего дважды и второй из этих голов отправили в ворота в конце поединка.

У подопечных Луческу 3 очка в группе Н. 7 июня сборная отправится в Австрию. "Бело-голубые" потерпели второе поражение в отборе. В начале лета "бьянкадзурри" посетят Боснию и Герцеговину.

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Смотрите обзор матча 2 тура европейской квалификации ЧМ

Серравалле. Стадио Олимпико, 3 556 зрителей

Сан-Марино – Румыния 1:5

Голы: Заннони, 67 – Чеволи, 6 (аг), Попеску, 44, Марин, 55 (п), Хаджи, 75 (п), Алибек, 90+5