Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хозяева проявили характер. Литва – Финляндия 2:2. Видео голов и обзор матча
Поделили очки
Фото - www.palloliitto.fi
Сборная Литвы принимала на своем поле национальную команду Финляндии в рамках второго тура квалификации к ЧМ-2026 в группе G. Литва проиграла первый матч Польше (0:1), тогда как Финляндия выиграла у Мальты (1:0).
Начало поединка было за гостями, которые забили дважды в первые 17 минут игры – сперва на 4-й минуте отличился Кайринен, а уже на 17-й Погьянпало реализовал пенальти. Однако Литва проявила характер и смогла отыграть один мяч еще в первом тайме, когда на 39-й минуте забил Кучис. А уже на 69-й Гинейтис смог сравнять счет.
Сейчас Финляндия занимает второе место в группе G, имея 4 очка, тогда как Литва третья с одним зачетным баллом.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Литва, Каунас. "Стадион имени Дариуса и Гиренаса"
Литва – Финляндия 2:2
Голы: Кучис 39, Гинейтис 69 – Кайринен 4, Погьянпало (17, пен)
Популярное сейчас
- Россия и США провели 12-часовые переговоры в Саудовской Аравии, - РосСМИ
- Ракицкий принял предложение Кучера и возобновит карьеру, - источник
- "Он продолжает тренироваться", - свежие новости о допинг-пробе Мудрика
- Определился соперник сборной Украины в квалификационной группе ЧМ-2026 из первой корзины
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом
- Эменике сменил королеву: от Мисс Нигерия-2013 до Мисс Нигерия-2014