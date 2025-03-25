Хозяева проявили характер. Литва – Финляндия 2:2. Видео голов и обзор матча

Сборная Литвы принимала на своем поле национальную команду Финляндии в рамках второго тура квалификации к ЧМ-2026 в группе G. Литва проиграла первый матч Польше (0:1), тогда как Финляндия выиграла у Мальты (1:0).

Начало поединка было за гостями, которые забили дважды в первые 17 минут игры – сперва на 4-й минуте отличился Кайринен, а уже на 17-й Погьянпало реализовал пенальти. Однако Литва проявила характер и смогла отыграть один мяч еще в первом тайме, когда на 39-й минуте забил Кучис. А уже на 69-й Гинейтис смог сравнять счет.

Сейчас Финляндия занимает второе место в группе G, имея 4 очка, тогда как Литва третья с одним зачетным баллом.

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Литва, Каунас. "Стадион имени Дариуса и Гиренаса"

Литва – Финляндия 2:2

Голы: Кучис 39, Гинейтис 69 – Кайринен 4, Погьянпало (17, пен)