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Великолепный старт отбора для боснийцев. Босния и Герцеговина – Кипр 2:1. Видео голов и обзор матча
Возглавляют свою группу
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Боснии и Герцеговины принимала на своем поле национальную команду Кипра в рамках второго тура квалификации к ЧМ-2026 в группе Н. Обе команды выиграли свои первые матчи.
На 22-й минуте Эрмедин Демирович забил и вывел хозяев вперед в счете. Однако в компенсированное арбитром к первому тайму время Йоанис Питтас смог сделать счет равным. На 56-й минуте Харис Хайрадинович забил гол, который зафиксировал победу Боснии и Герцеговины.
Сейчас Босния возглавляет группу Н с 6-ю очками, тогда как Кипр третий с тремя зачетными баллами.
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Босния и Герцеговина, Зеница. "Билино Поле"
Босния и Герцеговина – Кипр 2:1
Голы: Демирович (22), Хайрадинович (57) – Питтас (45+2)
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