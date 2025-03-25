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Абсолютная доминация хозяев. Албания – Андорра 3:0. Видео голов и обзор матча
Максимально уверенная победа Албании
Albanian Football Federation via X
Сборная Албании принимала на своем поле национальную команду Андорры в рамках второго тура квалификации к ЧМ-2026 в группе К. Обе команды проиграли свои первые матчи.
Хозяева закрыли поединок еще в первом тайме, ведь Рей Манай сделал дубль, забив на 9-й и 19-й минуте. После этого хозяева продолжили доминировать над Андоррой, однако забили лишь раз - Мирто Узуни сделал счет 3:0 на 90+2 минуте.
Сейчас Албания занимает второе место в группе К с 3-мя очками, тогда как Андорра последняя с нулем.
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Албания, Тирана. "Арена Комбетаре"
Албания – Андорра 3:0
Голы: Манай (9, 19), Узуни (90+2)
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