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Абсолютная доминация хозяев. Албания – Андорра 3:0. Видео голов и обзор матча

Чемпионат мира FIFA

Максимально уверенная победа Албании

Абсолютная доминация хозяев. Албания – Андорра 3:0. Видео голов и обзор матча

Albanian Football Federation via X

Алексей Полищук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Албании принимала на своем поле национальную команду Андорры в рамках второго тура квалификации к ЧМ-2026 в группе К. Обе команды проиграли свои первые матчи.

Хозяева закрыли поединок еще в первом тайме, ведь Рей Манай сделал дубль, забив на 9-й и 19-й минуте. После этого хозяева продолжили доминировать над Андоррой, однако забили лишь раз - Мирто Узуни сделал счет 3:0 на 90+2 минуте.

Сейчас Албания занимает второе место в группе К с 3-мя очками, тогда как Андорра последняя с нулем.

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Албания, Тирана. "Арена Комбетаре"

Албания – Андорра 3:0

Голы: Манай (9, 19), Узуни (90+2)

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