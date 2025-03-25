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Главный тренер сборной Англии высказался после матча против Латвии
Проанализировал игру
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель пообщался с прессой после победы своей команды над сборной Латвии (3:0).
"Думаю, мы сыграли лучше. Это был непростой матч, нам пришлось искать пути к голу. Мы получили хороший результат, много создавали после стандартов. Нам понадобился штрафной, чтобы открыть счет, но в целом я доволен отношением и энергией команды.
Во втором тайме было больше ускорений. Мы слишком замедляли игру, а играть без движения - это не имеет смысла. Второй гол пришел после ускорения, инициированного одним из опорных хавбеков, и мы поощряли игроков делать такие действия. До гола нам было сложно, но, как вы видели, он принес нам свободу, и после этого все стало значительно проще", - сказал Тухель.
Добавим, что после двух матче квалификации Англия возглавляет группу К с 6-ю очками.
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