Лихтенштейн – Казахстан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Лихтенштейн и Казахстан сыграют между собой в рамках второго тура квалификации к ЧМ-2026 в группе J. Оба коллектива проиграли свои первые матчи.

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Матч состоится во вторник, 25-го марта 2025-го года, в 21:45. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 4.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ліхтенштейн – Казахстан Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.