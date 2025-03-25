Израиль - Норвегия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Сборная Израиля примет Норвегию в матче второго тура отборочного цикла к чемпионату мира-2026. Норвежцы в стартовом поединке разгромили Молдову (5:0), а израильтяне одолели Эстонию (2:1).

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, Футбол 1.

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Квалификация на ЧМ-2026. Группа I. 2-й тур

25.03.2025. Дебрецен. "Надьердеи"

Израиль 21:45 Норвегия

Трансляция - MEGOGO Футбол 1