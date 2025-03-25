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Израиль - Норвегия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Израиль - Норвегия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.03.25 ⋊ Отбор на ЧМ-2026 на UA-Футбол

Израиль - Норвегия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Израиля примет Норвегию в матче второго тура отборочного цикла к чемпионату мира-2026. Норвежцы в стартовом поединке разгромили Молдову (5:0), а израильтяне одолели Эстонию (2:1).

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, Футбол 1.

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Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Квалификация на ЧМ-2026. Группа I. 2-й тур
25.03.2025. Дебрецен. "Надьердеи"
Израиль 21:45 Норвегия
Трансляция - MEGOGO Футбол 1

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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