Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Израиль - Норвегия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
Израиль - Норвегия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.03.25 ⋊ Отбор на ЧМ-2026 на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Израиля примет Норвегию в матче второго тура отборочного цикла к чемпионату мира-2026. Норвежцы в стартовом поединке разгромили Молдову (5:0), а израильтяне одолели Эстонию (2:1).
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, Футбол 1.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Квалификация на ЧМ-2026. Группа I. 2-й тур
25.03.2025. Дебрецен. "Надьердеи"
Израиль 21:45 Норвегия
Трансляция - MEGOGO Футбол 1
Популярное сейчас
- Кучер возглавил Черноморец, Ингулец сыграет в Кривом Роге. Главные новости за 24 марта
- Россия и США провели 12-часовые переговоры в Саудовской Аравии, - РосСМИ
- Ракицкий принял предложение Кучера и возобновит карьеру, - источник
- Требуются изменения. Сборной Украины нужно определиться с целями и амбициями
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом