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Черногория - Фарерские острова. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации к ЧМ-2026
Черногория - Фарерские острова: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.03.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
В первом матче отбора Черногория в волевом стиле обыграла Гибралтар, а Фарерские острова в матче первого тура отбора против Чехии могли завершить со счетом 1:1, однако чехи смогли выйти вперед и забрали в актив 3 балла.
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Сегодня же пройдет первая встреча команд в истории: Черногория — Фарерские острова.
Матч состоится во вторник, 25 марта 2025 года, в 21:45. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 4.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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