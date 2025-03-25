Северная Македония - Уэльс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Сборные Северной Македонии и Уэльса встретятся, чтобы определить, кто завершит международную паузу на первом месте в группе. Подопечные Благоя Милевского выиграли шесть матчей подряд во всех турнирах, а игроки Крейга Беллами дважды завершили матч с ничейным счетом.

Матч состоится во вторник, 25 марта 2025 года, в 21:45.

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Трансляция матча В эфире Трансляция: Северная Македония - Уэльс Смотреть трансляцию

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