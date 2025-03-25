Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Северная Македония - Уэльс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
Северная Македония - Уэльс: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.03.25 ⋊ Отбор на ЧМ-2026 на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборные Северной Македонии и Уэльса встретятся, чтобы определить, кто завершит международную паузу на первом месте в группе. Подопечные Благоя Милевского выиграли шесть матчей подряд во всех турнирах, а игроки Крейга Беллами дважды завершили матч с ничейным счетом.
Матч состоится во вторник, 25 марта 2025 года, в 21:45.
Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Свитолина проиграла Свентек в Майами. Судьбу первого сета определял тай-брейк
- Кучер возглавил Черноморец, Ингулец сыграет в Кривом Роге. Главные новости за 24 марта
- Костюк вылетела из турнира в Майами. Во втором сете Марта выигрывала 3:0
- Требуются изменения. Сборной Украины нужно определиться с целями и амбициями
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО