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Северная Македония - Уэльс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Северная Македония - Уэльс: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.03.25 ⋊ Отбор на ЧМ-2026 на UA-Футбол

Северная Македония - Уэльс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Валентина Чорноштан Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборные Северной Македонии и Уэльса встретятся, чтобы определить, кто завершит международную паузу на первом месте в группе. Подопечные Благоя Милевского выиграли шесть матчей подряд во всех турнирах, а игроки Крейга Беллами дважды завершили матч с ничейным счетом.

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Матч состоится во вторник, 25 марта 2025 года, в 21:45.

Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.

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Трансляция: Северная Македония - Уэльс
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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