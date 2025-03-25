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Чили – Эквадор. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Чили – Эквадор: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.03.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол

Чили – Эквадор. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 14-го тура южноамериканской квалификации на Чемпионат Мира-2026 встретятся сборные Чили и Эквадора, которые в турнирной таблице занимают десятое и второе место соответственно.

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Матч состоится в среду, 26-го марта 2025-го года, в 02:00 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.

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Трансляція матчу Чилі – Еквадор
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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