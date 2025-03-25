Чили – Эквадор. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации к ЧМ-2026

В рамках 14-го тура южноамериканской квалификации на Чемпионат Мира-2026 встретятся сборные Чили и Эквадора, которые в турнирной таблице занимают десятое и второе место соответственно.

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Матч состоится в среду, 26-го марта 2025-го года, в 02:00 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Чилі – Еквадор Смотреть трансляцию