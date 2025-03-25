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Молдова – Эстония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Матч начнётся в 19:00 по киевскому времени

Молдова – Эстония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Фото: Молдова

Новина українською

Первая официальная встреча этих сборных. 16 лет назад команды провели последний контрольный матч.

Обе команды проиграли матчи первого тура. Молдова разгромно проиграла дома Норвегии, а Эстония упустила победу в матче против Израиля.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 3

Второй тур. Отбор на ЧМ-2026.

25 марта 2025. Кишинёв. "Зимбру"

Главный судья: Лоуренс Виссер (Бельгия)

Трансляция: Megogo Футбол 3

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Трансляция матча Молдова - Эстония
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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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