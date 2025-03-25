Молдова – Эстония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Первая официальная встреча этих сборных. 16 лет назад команды провели последний контрольный матч.

Обе команды проиграли матчи первого тура. Молдова разгромно проиграла дома Норвегии, а Эстония упустила победу в матче против Израиля.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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Второй тур. Отбор на ЧМ-2026.

25 марта 2025. Кишинёв. "Зимбру"

Главный судья: Лоуренс Виссер (Бельгия)

Трансляция: Megogo Футбол 3

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