Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Молдова – Эстония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
Матч начнётся в 19:00 по киевскому времени
Фото: Молдова
Первая официальная встреча этих сборных. 16 лет назад команды провели последний контрольный матч.
Обе команды проиграли матчи первого тура. Молдова разгромно проиграла дома Норвегии, а Эстония упустила победу в матче против Израиля.
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 3
Второй тур. Отбор на ЧМ-2026.
25 марта 2025. Кишинёв. "Зимбру"
Главный судья: Лоуренс Виссер (Бельгия)
Трансляция: Megogo Футбол 3
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- "Ко мне подошел Шовковский...". Экс-игрок Динамо рассказал о своем уходе из клуба
- Свитолина проиграла Свентек в Майами. Судьбу первого сета определял тай-брейк
- Кучер возглавил Черноморец, Ингулец сыграет в Кривом Роге. Главные новости за 24 марта
- Но ведь там - Франция. Перспективы сборной Украины на пороге нового этапа
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом