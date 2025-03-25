Гибралтар – Чехия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Патрик Шик в прошлом матче сборной Чехии стал именно тем героем, который уберег свою сборную от настоящего позора и потери очков в матче с Фарерскими островами. Он оформил дубль и все же позволил чехам победить. Здесь ожидается меньше напряжения. Правда? Ответ на этот вопрос мы получим только вечером.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Второй тур. Отбор на ЧМ-2026.

25 марта 2025. Фару-Лоле. "Алгарве"

Главный судья: Хорациу Фесник (Румыния)

Трансляция: Megogo Футбол 3

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Гибралтар - Чехия Смотреть трансляцию