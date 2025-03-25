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Гибралтар – Чехия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
Патрик Шик в прошлом матче сборной Чехии стал именно тем героем, который уберег свою сборную от настоящего позора и потери очков в матче с Фарерскими островами. Он оформил дубль и все же позволил чехам победить. Здесь ожидается меньше напряжения. Правда? Ответ на этот вопрос мы получим только вечером.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляция - на Megogo Футбол 3.
Второй тур. Отбор на ЧМ-2026.
25 марта 2025. Фару-Лоле. "Алгарве"
Главный судья: Хорациу Фесник (Румыния)
Трансляция: Megogo Футбол 3
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
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